Uzmanlar uyardı: Gereksiz radyasyon çocuklarda kanser riskini artırıyor

California Üniversitesi San Francisco (UCSF) ve UC Davis araştırmacılarının yaptığı ve British Journal of Nutrition’da yayımlanan yeni bir çalışma, tıbbi görüntüleme sırasında maruz kalınan radyasyonun çocuklarda kan kanserleriyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, çocuk ve ergenlerde görülen hematolojik kanserlerin yaklaşık yüzde 10’u gereksiz ya da yüksek dozda yapılan görüntülemelerden kaynaklanıyor olabilir.

3.7 MİLYON ÇOCUĞUN ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Araştırma ekibi, 1996–2016 yılları arasında doğan 3,7 milyon çocuğun tıbbi görüntüleme kayıtlarını inceledi. Sonuçlar, maruz kalınan toplam radyasyon dozu ile kan ve kemik iliği kaynaklı kanserler arasında “anlamlı bir ilişki” olduğunu gösterdi. Çalışmada, çocuklarda en sık yapılan tetkikin göğüs röntgeni olduğu; en çok kullanılan BT taramasının ise beyin ve kafa bölgesine yönelik olduğu belirlendi.

Veriler, 2.961 hematolojik malignite vakasını ortaya koydu. Bunların yüzde 79’u lenfoid, yüzde 15’i ise miyeloid ve akut lösemi türlerinden oluştu. Vakaların yarısı 5 yaşın altındaki çocuklarda teşhis edildi.

BT TARAMALARI DAHA RİSKLİ

Çalışmaya göre, radyasyon dozu düşük olan basit röntgenlerde risk görece az iken, BT taramaları ciddi tehlike barındırıyor. Bir ya da iki kez baş bölgesine BT çektiren çocuklarda kanser riski 1,8 kat artarken, daha fazla tarama yapılanlarda bu oran 3,5 kata kadar yükseldi. Araştırmacılar, özellikle BT cihazlarında radyasyon dozunun mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi gerektiğini vurguladı.