Uzmanlar uyardı: Kahvaltınızdaki ufak değişiklik kanser riskinizi azaltabilir

Geleneksel kahvaltı alışkanlıklarımızı gözden geçirmenin tam zamanı olabilir. JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, tereyağını bitkisel yağlarla değiştirmek sadece sağlıklı bir kahvaltı seçimi değil; aynı zamanda daha uzun ve hastalıklardan uzak bir yaşamın anahtarı olabilir. 221 binden fazla yetişkinin incelendiği bu kapsamlı çalışma, kahvaltı tabaklarında yapılacak küçük bir değişikliğin, ölüm riskinde büyük bir fark yaratabileceğini ortaya koyuyor.





TEREYAĞI KANSER VE KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIYOR

Araştırmaya göre yüksek miktarda tereyağı tüketen bireylerde ölüm riski %15 daha yüksek. Özellikle kanser ve kalp hastalığına bağlı ölümlerle ilişkilendirilen tereyağı, her gün düzenli olarak tüketildiğinde sağlık açısından ciddi tehlike oluşturuyor. Buna karşın bitkisel yağların özellikle zeytinyağı, kanola yağı ve soya yağı yüksek oranda tüketimi, ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor. Her 10 gramlık artışın bile: Kanser kaynaklı ölüm riskini %11 Kalp hastalıklarına bağlı ölümü %6 azaltabileceği kaydediliyor.

BASİT BİR DEĞİŞİKLİK: TEREYAĞI YERİNE ZEYTİNYAĞI

Araştırmacılar, günlük kahvaltılarda tereyağı yerine bitkisel yağ tercih edilmesinin etkilerini çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. Özellikle:

Günde sadece 5 gram zeytinyağı, ölüm riskini %8 oranında azaltıyor

Aynı miktarda kanola yağı, riski %15 düşürüyor

Soya yağı ise %6'lık bir azalma sağlıyor

Bu değişim yalnızca kahvaltıyla sınırlı değil. Granola, kek ve kurabiyelerdeki yağları da zeytinyağıyla değiştirmek; hem tarifleri daha sağlıklı hem de daha lezzetli hale getirebilir.





UZMANLAR NE DİYOR?

İngiltere’nin önde gelen beslenme uzmanlarından Prof. Tim Spector, “Tereyağı neredeyse hiç kullanmam, her zaman zeytinyağını tercih ederim,” diyerek bu konuda net bir tavır ortaya koyuyor.

Zeytinyağı uzmanı Elizabeth Berger ise zeytinyağını sabah marmelatlı tosta damlatmanın “hem moral yükseltici hem de sağlığa çok faydalı” olduğunu söylüyor. Aynı zamanda keklerde ya da granolalarda yağ yerine kullanılabileceğini, fırınlama sırasında bile besin değerinin büyük kısmını koruduğunu vurguluyor.