Uzmanlar uyardı: Yapay zeka psikoloğunuz değildir

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, duygusal sorunlarla baş ederken yapay zekadan faydalanmanın geçici bir rahatlama sağlayabileceğini, ancak bunun gerçek bir iyileşme süreciyle karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Hamurcu, “Hızlı tüketim çağında duygular da çabuk tükeniyor. İnsanlar iyi hissetmeye odaklanıyor ama bu iyileşmek anlamına gelmez” dedi.

Duyguların sindirilmeden yaşandığını ve insanların yorgunluklarını bile hızla gidermeye çalıştığını dile getiren Hamurcu, “Herkes bir an önce iyi hissetmek istiyor. Bunun için fal, mobil uygulamalar, yapay zeka gibi hızlı çözümler devreye giriyor. Yapay zeka sizi dinleyebilir, tavsiyeler verebilir ve kendinizi iyi hissettirebilir. Ancak bu, derin bir dönüşüm sağlamaz” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA SADECE VERDİĞİNİZ KADARINI GÖRÜR

Yapay zekanın sadece kullanıcının verdiği bilgi kadarını bildiğini vurgulayan Hamurcu, şöyle devam etti:

“Gerçek iyileşme çoğu zaman can acıtır. Yüzleşme, sabır ve emek ister. Yapay zeka sizi yalnızca kelimelerinizden tanır. Oysa terapi, sizi anlatmadıklarınızla bile karşılayan bir uzmanın rehberliğidir. Terapist sizi geçmişinizle, beden dilinizle ve sessizliğinizle de anlayan kişidir.”

ANLATMAK MI İSTİYORUZ, DEĞİŞMEK Mİ?

Hamurcu, bu nedenle bireylerin kendilerine şu soruyu sorması gerektiğini söyledi: “Anlatmak mı istiyorum, değişmek mi?”

Eğer yalnızca anlatmak isteniyorsa yapay zekanın bir dost olarak destek olabileceğini belirten Hamurcu, “Ama aynı sorunlar tekrar ediyorsa ve çıkış yolu bulamıyorsanız, artık profesyonel yardım alma zamanınız gelmiştir” dedi.

YAPAY ZEKA BİLGİLENDİRİR, TERAPİ DÖNÜŞTÜRÜR

Son olarak yapay zekanın terapist olmadığını belirten Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, “Ruhsal sağlık için yapay zeka elbette faydalı araçlar sunabilir ama unutulmamalı ki gerçek terapi cesaretle başlar. Yapay zeka sizi bilgilendirir, terapi ise dönüştürür” diyerek sözlerini tamamladı.