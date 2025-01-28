Uzmanlar uyarmıştı: İstanbul'da hava kirliliği ve sis ne zaman sona erecek?

Yayınlanma: 28.01.2025 - 13:12

Güncelleme: 28.01.2025 - 13:12

İstanbul’da görülen sisli ve puslu havanın bir hafta boyunca etkili olacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da hava kirliliği ve sis ne zaman sona erecek?

İSTANBUL HAVA KİRLİLİĞİ SON DURUM

Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor. Bu durum kentte hava kalitesinin düşmesine yol açıyor. Hava kirliliğinin en kötü olduğu yerlerin başında Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane geliyor. İstanbul Aydın Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, Türkiye'nin Afrika'dan gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisi altında olduğunu söyledi.

İSTANBUL HAVA KİRLİLİĞİ 2025 NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da 1 hafta boyunca yağış beklenmediğini, yüksek basıncın etkisinin süreceğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 1 hafta boyunca sisli ve puslu hava etkili olacak. Metropollerde yaşayan vatandaşlarımızın sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olayıyla birlikte hava kirliliğine de dikkat etmesi gerekiyor. Sabah erken saatlerde ve güneşin batımından itibaren hava kirliliği had safhayı bulacaktır. Kronik hastalığı olanların, çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması lazım. Maskesiz dolaşılmamalı. Yoksa hastalıklar ilerleme kaydedecektir."