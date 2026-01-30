Uzmanlardan CV uyarısı: Yapay zekâ ile “parlatılan” özgeçmişler ters etki yaratabilir

Yapay zekâ, iş arama sürecinde de yaygın biçimde kullanılmaya başladı. Pek çok aday, CV’sini daha etkileyici göstermek için yapay zekâ araçlarından destek alıyor. Ancak işe alım uzmanları, bu yöntemin sanıldığı kadar avantaj sağlamadığını ve hatta adayların şansını düşürebileceğini belirtiyor.

“KUSURSUZ AMA RUHSUZ CV’LER ÇOĞALDI”

Uzmanlara göre son dönemde şirketlere ulaşan CV’lerin büyük bölümü dil, yapı ve anlatım açısından neredeyse aynı görünüyor. Bu durum, işe alım yöneticilerinin adaylar arasındaki farkı ayırt etmesini zorlaştırdı. Uzmanlar, biçimsel mükemmelliğin tek başına yeterli olmadığını, kişisel anlatımın belirleyici olduğunu vurguluyor.

AŞIRI DÜZENLEME KİŞİLİĞİ SİLİYOR

Yapay zekâ ile fazla düzenlenen CV’lerin ortak sorunu, adayın sesini kaybetmesi olarak gösterildi. Uzmanlar, görev tanımlarının yapay biçimde “parlatılmasının” CV’yi soğuk ve mekanik hale getirdiğine dikkat çekti. İşverenlerin, teknik doğruluktan çok adayın yaklaşımını ve motivasyonunu görmek istediği ifade ediliyor.

CV’Yİ SON DAKİKA HAZIRLAMAK RİSKLİ

Uzmanlara CV’nin yalnızca iş arama dönemlerinde güncellenmesi önemli bir hata olarak gösterdi. Özgeçmişin, kazanılan yeni beceri ve deneyimlerle düzenli olarak güncellenmesi gerektiği belirtiliyor. Aksi halde adaylar, son anda yapay zekâya başvurmak zorunda kalıyor ve ortaya yüzeysel metinler çıkıyor.