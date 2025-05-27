Uzmanlardan hayati cilt uyarısı: Uçakta cam kenarı güzelliğinizi yaşlandırabilir

Güzellik uzmanı Elizabeth Japal, uçakta güneş koruyucu kullanımının “hayati” olduğunu vurgularken, özellikle cam kenarında oturan yolcular için bu durumun çok daha önemli olduğunu belirtiyor. Düşük nem ve artan UV maruziyeti, cildin kısa sürede kurumasına ve uzun vadede zarar görmesine yol açabiliyor.





UÇAKTA CİLT NEDEN DAHA FAZLA ZARAR GÖRÜYOR?

Skincare uzmanı Elizabeth Japal’a göre uçak kabinlerinde irtifa nedeniyle UV maruziyeti artıyor. Japal yaptığı açıklamada “Birçok kişi, uçak camlarının UVA ışınlarını tamamen engellemediğini bilmiyor. Bu ışınlar, erken cilt yaşlanmasının en büyük sebeplerinden biridir. Cam kenarında oturmak, adeta büyütülmüş bir solaryumun yanında oturmak gibidir" diyor.

UÇUŞ ÖNCESİ VE SIRASINDA BUNLARA DİKKAT!

1. Cildi Temizleyerek Başlayın

Uçağa binmeden önce cildin mutlaka temizlenmesi gerektiğini belirten Japal, “Kabindeki kuru hava zaten cildi kurutuyor. Üzerine kalan makyaj ya da kirli Güneş kremi katmanları, gözenekleri tıkayıp iltihaplanmaya neden olabilir,” diyor.

2. Nemlendirici Yüz Misti Kullanın

Hem uçuş öncesinde hem de uçuş boyunca nemlendirici mist uygulamak, cildin nem seviyesini korumak açısından kritik. Kabin havası cildin nemini dakikalar içinde emiyor, bu nedenle sık aralıklarla mist kullanımı öneriliyor.

3. Serum Şart

“Serumlar cilt için adeta bir bardak su gibidir” diyen Japal, C vitamini, E vitamini ve niasinamid içeren bir serumun antioksidan koruma sağlayarak cildi uçuş sırasında serbest zararlardan koruduğunu söylüyor.

4. Nemlendirici ve Güneş kremi Kullanın

Güneş kremi sadece güneşli havalarda değil, uçak içinde de gerekli. UVA ışınları camlardan ve bulutlardan geçebildiği için cilt koruması şart. Japal, “Uçak içinde güneş kremi kullanmamak, cildinize farkında olmadan zarar vermek anlamına gelir” diyerek bu konuda yaygın bir yanlışı düzeltiyor.

UÇAK ÇANTANIZDA BUNLARI BULUNDURUN

Elizabeth Japal’a göre, uçuş boyunca cildi desteklemek için aşağıdaki ürünlerin şeffaf sıvı torbanızda bulunması gerekiyor: