Uzmanlardan uyarı: Ağız yaraları görünenden zararlı olabilir

Ağız yaraları, halk arasında yaygın olarak görülen küçük ama rahatsız edici sorunlardan biridir. Genellikle bağışıklık düşüklüğü, stres ya da tahriş edici gıdalar nedeniyle ortaya çıkar ve kısa sürede iyileşir. Ancak uzmanlar, bazı durumlarda bu küçük görünen yaraların ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle üç haftadan uzun süren veya sık tekrarlayan ağız yaraları, ihmal edilmemesi gereken bir durum olabilir.
3 HAFTAYI GEÇEN YARALAR DOKTORA GÖSTERMELİ
Cancer Research UK’e göre, ağız içinde çıkan küçük yaralar genellikle bağışıklık sistemi zayıfladığında ortaya çıkar ve 1-2 hafta içinde kendiliğinden geçer.
Ancak eğer yara 3 haftadan uzun süredir iyileşmediyse ya da ağızda kırmızı veya beyaz bir leke ile birlikte seyrediyorsa, bu durum bir diş hekimi ya da doktora başvurmayı gerektiriyor. Uzmanlar, bu tür uzun süren belirtilerin ağız kanseri gibi ciddi durumların erken habercisi olabileceğini belirtiyor.
AFTLARI HAFİFLETMENİN YOLLARI
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) de ağız yaralarıyla ilgili benzer uyarılarda bulunuyor. Aftlar nadiren ciddi bir durumun belirtisi olsa da, yaşam kalitesini düşürecek kadar rahatsız edici olabilir.
NHS, yara iyileşme sürecini hızlandırmak ve ağrıyı azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:
- Yumuşak kıllı diş fırçası kullanın
- Soğuk içecekleri pipetle tüketin
- Yumuşak ve tahriş etmeyen gıdalar tercih edin
- Düzenli diş hekimi kontrollerine gidin
- Sağlıklı ve dengeli beslenin
KAÇINILMASI GEREKENLER
- Aftların daha kötüye gitmesini önlemek için bazı alışkanlıklardan kaçınılması da önem taşıyor. Uzmanların "yapmayın" listesi şöyle:
- Acılı, tuzlu veya asidik yiyeceklerden uzak durun
- Kızarmış ekmek, cips gibi sert ve pütürlü gıdaları tüketmeyin
- Çok sıcak ya da asidik içeceklerden (örneğin meyve suları) kaçının
- Sodyum lauril sülfat içeren diş macunlarını tercih etmeyin
- Bu basit ama etkili öneriler sayesinde ağız yaralarının sık sık tekrarlanması önlenebilir ve ağız içindeki hassas dokular korunabilir.