Uzmanlardan yeni ilişki uyarısı! 'Bağlanma sezonu' geldi
Havaların soğumasıyla birlikte sadece fiziksel hastalıklar da artış saptanmadı. Uzmanlar ''Bağlanma sezonu''na girildiği belirterek, uyardı.
Uzmanlar havaların soğumasıyla birlikte romantik ilişkiye ihtiyaç duyan yalnız bireyleri uyarıyor. Romantik ilişkilere yönelmenin soğuk havada arttığını belirten uzmanlar, duygusal travmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.
KIŞ AYLARI KISA SÜRELİ İLİŞKİLERE YÖNELTİYOR
İlişki uzmanı Sophie Cress, insanların soğuk aylarda "yakınlık ve aşırı samimiyet özlemi" duyduklarını, bunun da onları aslında fazla ciddi olmayan kısa süreli aşklara yönelttiğini söyledi. Cinsel sağlık şirketi Sexalpha'nın evlilik ve aile terapisti Cress, bu romantizmin çok uzun sürmeyebileceğini vurguladı.
KISA SÜRELİ İLİŞKİLER BAĞIMLILIK YARATABİLİR
Uzmanlar havaların soğumasıyla yaz sonu bir furya halinde başlayan yakın romantik ilişkilere "bağlanma" (cuffing) adını veriyor. Bu durum, kışın yaklaştığı zamanlarda kurulan ilişkilerin bitmeye mahkum olduğu veya kesinlikle kötü bir deneyim yaşatacağı anlamına gelmese de uzmanlara göre dikkatli olmakta fayda var. Uzun yıllardır çiftlerle çalışan akıl sağlığı danışmanı Alana Carvalho, bağlanma sezonunda kısa süreli bir kaçamağı daha anlamlı ilişkilerle karıştırmamak gerektiğini vurguladı.
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