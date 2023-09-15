Uzmanların 1 numaralı tavsiyesi: 3 günde tırnak mantarını yok edin

Yayınlanma: 15.09.2023 - 22:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 22:00

Tırnak mantarı, yaygın bir sorun olup hem estetik hem de sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak tırnak mantarından kurtulmanın doğal yolları vardır ve bu yöntemlerin etkili olduğu bilinmektedir.

Uzmanlar, tırnak mantarının tedavi edilmesinin önemli olduğunu ve doğal yöntemlerin etkili olabileceğini belirtmektedir. Ancak tırnak mantarı ilerlemişse veya ciddi bir sorun oluşturuyorsa, bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir. Ayrıca, tırnak mantarının tekrar oluşmasını önlemek için ayak hijyenine dikkat etmek ve uygun ayakkabılar giymek de önemlidir.



İşte tırnak mantarını yok etmek için doğal yöntemler:

TIRNAK MANTARI NASIL OLUŞUR?

Tırnak mantarının oluşmasına zemin hazırlayan birkaç faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında bağışıklık sisteminin zayıf olması, kötü kan dolaşımı, şeker hastalığı, sedef hastalığı gibi durumlar yer alır. Ayrıca, tırnak mantarı sıcak ve nemli ortamlarda daha fazla görülme eğilimindedir. Havuzlar, spor salonları ve duşlar gibi ortak kullanılan alanlarda bulaşma riski yüksektir. Tırnak mantarı genellikle ayak tırnaklarında görülse de el tırnaklarını da etkileyebilir.

Tırnak Mantarı Belirtileri:

El ve ayak tırnaklarında beyaz/sarı renkli çizgiler

Tırnakta kalınlaşma

Tırnağın şeklinin bozulması

Tırnak renginin koyulaşması

Tırnakta kuruluk ve mat görünüm

Kolay kırılma

Tırnaktan kötü koku gelmesi

Tırnak mantarından kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler genellikle mutfakta bulunur. İşte doğal yöntemler:

Sarımsak:

Sarımsak, enfeksiyonlarla savaşan doğal bir savaşçıdır. Sarımsağı ince ince doğrayın veya ezin, ardından sorunlu tırnağınıza uygulayın ve bandajla sarın. Bu işlemi günde en az 45 dakika boyunca uygulayın.

Elma Sirkesi ve Karbonat:

Ayaklarınızı bir kaba suyla doldurun ve içine 4-5 yemek kaşığı elma sirkesi ve karbonat ekleyin. Ayaklarınızı bu karışımda 15 dakika bekletin ve kurulayın. Bu işlemi günde 2 kez tekrarlayarak tırnak mantarına karşı etkili bir çözüm sağlayabilirsiniz.

Kekik Yağı:

Kekik yağı, tırnak mantarı tedavisi için önerilen doğal bir çözümdür. Sorunlu tırnağın üzerine 3 damla kekik yağı damlatın ve masaj yaparak tırnağa uygulayın. Bu işlemi tırnak iyileşene kadar günde 2 kez tekrarlayın.

Sonuç olarak, tırnak mantarından kurtulmak için doğal yöntemleri deneyebilirsiniz, ancak bu yöntemlerin herhangi bir yan etkisi veya alerji oluşturup oluşturmadığını takip etmek önemlidir.