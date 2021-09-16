Vampir hikayelerini anımsatıyor: “Kan benim için su kadar önemli”
Televizyon programına katılan Michelle isimli bir kadın, her gün bir litre kan içtiğini açıkladı. Kan içmeye bağımlı olan Michelle, domuz kanını içmeyi tercih ettiğini belirtti.
Genellikle film ve dizilere konu olan, vampir hikayelerini anımsatan bir olay yaşandı. 29 yaşında, dövme sanatçısı olan Michelle isimli bir kadın katıldığı televizyon programında farklı bir alışkanlığa sahip olduğunu söyledi.
19 YAŞINDA BAŞLADI
Michelle bu alışkanlığa 19 yaşında başladığını ve gençliğinden beri domuz kanı içtiğini, içmediği zamanlarda ise iyi bir ruh haline sahip olmadığını söylüyor.
Daily Mail’in haberine göre, Michelle’nin kullandığı ifadeler şu şekilde;
“Kan benim için su kadar önemli, içiyorum ve enerji alıyorum”.
KAHVESİNE VE YEMEKLERİNE DE KAN KATIYOR
Kahvesine ve yaptığı yemeklere bile kan katan kadının 10 yıllık süre içinde yaklaşık olarak 23 küvet dolusu kan içtiği iddia ediliyor. Michelle çoğunlukla domuz kanı tüketiyor. Bazen inek kanı içse de domuz kanının daha tuzlu ve lezzetli olduğunu belirtiyor.
Michelle kan içmediği zamanlarda sinirlendiğini ve evini terk etmek istediğini söyledi.
ALIŞKANLIĞINI BIRAKMAYACAK
Michelle'nin annesi kızını bir doktora gitmesi için ikna etmeye çalışmıştı. Annesinin ricasını kırmak istemeyen Michelle bir doktorla görüştü. Doktorla olan görüşmesinde kan içmeye devam etmesi durumunda fazla demir alımı yüzünden kalp ve karaciğerinin zarar görebileceğini öğrendi. Michelle’in kan içmenin vücuduna verebileceği zararları bilse bile alışkanlığı bırakmayacağı biliniyor.
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