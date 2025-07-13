Vanessa Hudgens ikinci kez anne oluyor

ABD'li ünlü oyuncu Vanessa Hudgens, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. 36 yaşındaki Hollywood yıldızı, mutlu haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine açıkladı.

Hudgens, büyüyen karnını gösterdiği hamilelik fotoğraflarını “İkinci tur!” notuyla paylaşarak eşi Cole Tucker ile yeniden bebek beklediklerini duyurdu.

Hudgens ile 29 yaşındaki eski profesyonel beyzbol oyuncusu Cole Tucker, Aralık 2023’te Meksika’da sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, Mart 2024’te Oscar töreninin kırmızı halısında ilk çocuklarına hamile olduğunu açıklamıştı.

Temmuz 2024’te ilk bebeklerini kucağına alan çift, çocuğun doğumu sonrası detayları kamuoyuyla paylaşmama kararı almıştı.

Disney yapımı High School Musical film serisiyle yıldızı parlayan Vanessa Hudgens, ayrıca ‘Polar’, ‘The Princess Switch’, ‘Tick, Tick...Boom!’, ‘Gizemli Adaya Yolculuk’, ‘Beastly’ ve ‘Bahar Tatili’ gibi yapımlardaki performanslarıyla da tanınıyor.