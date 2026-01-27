Vatandaşlık maaşı olarak da bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nde ayrıntılar netleşiyor. Peki, Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dar gelirli yurttaşlara yönelik geliştirilen yeni sosyal yardım sisteminin de 2026 yılında başlaması planlanıyor. Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Örneğin bu asgari ücret olabilecek ya da başka bir rakam belirlenecek. Bu rakamın altında geliri olan ailelere eşik gelire kadar kısım tamamlanacak şekilde madde destek yapılacak. Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilenen uygulamanın önümüzdeki haziran ayında pilot illerde başlaması planlanıyor. Daha sonra da Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

Vatandaşlık maaşı için hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altında olma şartı aranacak. Önce yoksulluk sınırı ya da asgari ücret baz alınarak yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Kazancı bu rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek.