Veda Mektubu Mehmet Karlı kimdir? Emre Kıvılcım kimdir, nereli, kaç yaşında? Emre Kıvılcım hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:49

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:49

Veda Mektubu dizisiyle ekranlara dönen Emre Kıvılcım'ın kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Emre Kıvılcım'ın hayatına dair merak edilenler...

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

2 Eylül 1990 Malatya doğumlu olan Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi Malatya’da yaşadı ve ardından yaşamını İstanbul’da sürdürmeye başladı. Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bıraktı. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve ilk defa kamera önüne Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan “Zeytinyağlı Yiyemem Aman” isimli Televizyon filmi ile beraber geçti.

Emre Kıvılcım, ilk olarak “Elif" isimli diziyle televizyonda dizi hayatına başladı. Bu dizide Selim karakterine hayat verdi. Dizi yurt dışında büyük ilgi gördü ve özellikle Asya ile Latin Amerika’da reyting rekorları kırdı. Uluslararası tanınırlığı bu diziyle başlayan Emre Kıvılcım, Endonezya’da LC Waikiki’nin marka yüzü oldu. Bu dizinin ardından 2018 yılında FOX'ta yayımlanan Adı Zehra dizisinde yer aldı.

Emre Kıvılcım, 2019 yılında Hakan Haksun’un yönettiği “Kim Daha Mutlu” filminde “Kemal” karakterini canlandırdı.

Kıvılcım, 2020 yılında Bozdağ Film tarafından yapılan “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filminde “Akıncı Sungur” karakterini canlandırdı.

Emre Kıvılcım, 2021 yılında Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi “Mendirman Celaleddin” dizisinde Celâleddin Harezmşah karakterini canlandırdı.

Emre Kıvılcım, 2023 yılında ise Veda Mektubu adlı dizide Mehmet Karlı karakterine hayat vermeye devam ediyor.

EMRE KIVILCIM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2014 - Elif (Selim Emiroğlu)

2018 - Adı: Zehra (Genco Yaman)

2021 - Bozkır Arslanı Celaleddin (Celaleddin Harezmşah)

2022 - Hayaller ve Hayatlar

2023 - Veda Mektubu (Mehmet Karlı)

EMRE KIVILCIM HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2014 - Zeytinyağlı Yiyemem Aman (Mustafa)

2017 - Cinayet-i Aşk - (Selim)

2019 - Kim Daha Mutlu - (Kemal)

2019 - Türkler Geliyor:Adaletin Kılıcı - (Sungur)