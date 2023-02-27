Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:22

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:22

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Veda Mektubu izleyicisiyle buluşuyor. İlk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Veda Mektubu dizisinin konusu nedir? Veda Mektubu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte diziyle ilgili merak edilenler...

VEDA MEKTUBU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Veda Mektubu dizisinin normal şartlarda geçtiğimiz hafta ekranlara gelmesi bekleniyordu. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Bu nedenle Veda Mektubu’nun ilk bölümünün yayın tarihinde değişiklik yapıldı ve Veda Mektubu’nun ilk bölümünün yeni yayın tarihi 27 Şubat Pazartesi akşamı 20:00'a alındı. Veda Mektubu bu akşam izleyicisiyle buluşacak.

VEDA MEKTUBU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Veda Mektubu dizisi, gerçek bir hikayeden uyarlandı. Dizide modern ve yıkılmaz bir iş kadını olan Alanur ile gelenek göreneklerine sıkı sıkıya bağlı Antakyalı bir iş adamı Ziya’nın öyküsü işleniyor. Geçmişte yaşadıkları dolu dizgin aşkı geride bırakarak farklı hayatlara savrulan Alanur ve Ziya, yıllar sonra yeniden karşılaşacaklardır. Bu kez karşılaşma nedenleri herkesi şoke edecektir çünkü çocukları Aslı ve Mehmet birbirlerine deliler gibi aşık olmuşlardır.

VEDA MEKTUBU DİZİSİ HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Veda Mektubu dizisinin konusu gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır.

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay

Selim Bayraktar

Rabia Soytürk

Emre Kıvılcım

Bennu Yıldırımlar

Hakan Karsak

Ümmü Putgül

Elif Çakman

Hazar Motan

Deniz Altan

Asya Kasap

Hande Eleman

Kerem Alp Kabul

Elif Uslusoy