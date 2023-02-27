Veda Mektubu dizisinin konusu nedir? Veda Mektubu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Veda Mektubu bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin konusu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Veda Mektubu dizisinin konusu nedir? Veda Mektubu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Veda Mektubu izleyicisiyle buluşuyor. İlk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Veda Mektubu dizisinin konusu nedir? Veda Mektubu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte diziyle ilgili merak edilenler...
VEDA MEKTUBU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Veda Mektubu dizisinin normal şartlarda geçtiğimiz hafta ekranlara gelmesi bekleniyordu. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Bu nedenle Veda Mektubu’nun ilk bölümünün yayın tarihinde değişiklik yapıldı ve Veda Mektubu’nun ilk bölümünün yeni yayın tarihi 27 Şubat Pazartesi akşamı 20:00'a alındı. Veda Mektubu bu akşam izleyicisiyle buluşacak.
VEDA MEKTUBU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Veda Mektubu dizisi, gerçek bir hikayeden uyarlandı. Dizide modern ve yıkılmaz bir iş kadını olan Alanur ile gelenek göreneklerine sıkı sıkıya bağlı Antakyalı bir iş adamı Ziya’nın öyküsü işleniyor. Geçmişte yaşadıkları dolu dizgin aşkı geride bırakarak farklı hayatlara savrulan Alanur ve Ziya, yıllar sonra yeniden karşılaşacaklardır. Bu kez karşılaşma nedenleri herkesi şoke edecektir çünkü çocukları Aslı ve Mehmet birbirlerine deliler gibi aşık olmuşlardır.
VEDA MEKTUBU DİZİSİ HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
Veda Mektubu dizisinin konusu gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır.
VEDA MEKTUBU OYUNCULARI
Nurgül Yeşilçay
Selim Bayraktar
Rabia Soytürk
Emre Kıvılcım
Bennu Yıldırımlar
Hakan Karsak
Ümmü Putgül
Elif Çakman
Hazar Motan
Deniz Altan
Asya Kasap
Hande Eleman
Kerem Alp Kabul
Elif Uslusoy
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