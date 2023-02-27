Veda Mektubu dizisinin Aslı'sı Rabia Soytürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Rabia Soytürk hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:17

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 11:17

Veda Mektubu dizisinde Aslı Yıldız karakterine hayat veren Rabia Soytürk hakkında arama motorlarında "kim, nereli, kaç yaşında ve rol aldığı filmler neler" gibi sorular soruluyor. İşte, Rabia Soytürk hakkında merak edilenler...

RABİA SOYTÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

11 Mart 1996 tarihinde doğan 26 yaşındaki Rabia Soytürk, Sağlık Koleji hemşirelik bölümünden mezun oldu. Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak Haluk Bilginer ve Cansu Dere ile çalışma fırsatı yakaladı. Nereli olduğu bilinmeyen Soytürk, Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda yer aldı. Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat verdi.

Balık burcu olan Rabia Soytürk, 1,66 cm boyunda ve 52 kg ağırlığındadır.

RABİA SOYTÜRK ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Duy Beni (Ekim, TV Dizisi 2022)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Karaca, TV Dizisi 2021-2022)

Benim Adım Melek (Defne, TV Dizisi 2019-2021)

Özgür Dünya (Aslı, Sinema Filmi 2019)

Şahsiyet (Süveyda, TV Dizisi 2018)

Gülperi (Selen, TV Dizisi 2018-2019)

Çukurdakiler (Gülcan, TV Dizisi 2018)

VEDA MEKTUBU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yıllar önce bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir? Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

Dizide, ünlü isim Nurgül Yeşilçay ve genç yıldız Rabia Soytürk anne kız olarak izleyici karşısına çıkacak. Nurgül Yeşilçay’ın Alanur, Rabia Soytürk’ün ise Aslı karakterine hayat vereceği dizi anne kız hikayesi ile de çok konuşulacak.