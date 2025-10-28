Oyuncu Veda Yurtsever, 32 yıllık Devlet Tiyatroları kariyerine son verdi. Yurtsever, sosyal medya hesabında yayımladığı uzun veda mesajında, son dönemdeki yönetim anlayışını, liyakat sorunlarını ve ekonomik uygulamaları sert ifadelerle eleştirdi. “Bizim kurumda ne zaman eşofmanların yerini takım elbiseler aldı, o zaman düşüş başladı” diyen Yurtsever, kültürel bir dönüşüm yaşandığını vurguladı. Peki, Veda Yurtsever kimdir? Veda Yurtsever'in rol aldığı dizi ve filmler...

VEDA YURTSEVER KİMDİR?

23 Ocak 1969 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelen oyuncu, bir dönem burada yaşamış, ilerleyen yıllarını İstanbul ve Diyarbakır arasında geçirmiştir. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

Ailesi tarafından onay verilmemesine rağmen oyuncu olma kararından vazgeçmemiştir. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nu kazandığında hem burada hem de İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunlarda rol almış, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcılığı yapmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi vermiştir.

Kişisel hayatı

Komedyen Mahir İpek ile 1998 yılında evlenip 2018 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten Söz adında çocuğu vardır.

VEDA YURTSEVER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Üç Kız Kardeş (2022-2024) – Rüçhan

Alev Alev (2020) – Hanım

Babil (2020) – Kudret

Zengin ve Yoksul (2019) – Sema

Kırgın Çiçekler (2015-2018) – Nazan

Beyaz Karanfil (2014) – Mine

Fatmagül’ün Suçu Ne? (2010-2011) – Ender

İki Aile (2006) – Handan

VEDA YURTSEVER’İN ROL ALDIĞI FİLMLER

Htr2b Dönüşüm (2012) – Özge

Issız Adam (2008) – Küçük bir rol

Esrarlı Gözler (2008) – Zeycan

VEDA YURTSEVER, TAMER KARADAĞLI MESAJI OLAYI NEDİR?

Veda Yurtsever, 32 yılını adadığı Devlet Tiyatroları’ndan ayrılırken kurumun genel müdürü Tamer Karadağlı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Genel Müdür Tamer Karadağlı’yı doğrudan eleştiren Yurtsever, “Kendini dronlarla çektirip artistik pozlar vermekle meşgul. Bugüne kadar kendini bu kadar görünür kılan ilk genel müdür olarak tarihe geçti” dedi.

Yurtsever, turnelerdeki harcamalara da değinerek, “Yöneticiler sanatçıların kaldığı otelleri beğenmeyip daha lüks otellerde kalıyor. Turnelerden elde edilen mil puanlarıyla kendilerine VIP uçak bileti hediye ediyorlar” iddiasında bulundu.