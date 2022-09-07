Vedat Milor 'memleket meselesi' anketini sildi, nedenini sonra açıkladı
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "Sizce başkan adayı nasıl seçilmeli?" diye sordu. Milor kısa bir süre sonra yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı anketi silerek bir açıklama yaptı.
Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter hesabından yaklaşık beş bin kişinin katıldığı bir anket yaptı. Ankette, 'Sizce başkan adayı nasıl seçilmeli?' sorusu yer aldı.
Milor, "Önemli bir memleket meselesi. Bence herkesin fikir beyan edebileceği bir konu" diyerek anketin sorularını paylaştı.
KISA SÜRE SONRA SİLDİ
Son dönemde 'Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' tartışmalarına benzer soru hazırlayan Milor daha sonra bu paylaşımını sildi. Milor; hazırladığı ankette, 'Sizce başkan adayı nasıl seçilmeli? Halkın istediği isimlere göre mi yoksa partilerin üst yönetimlerinin istediği adaylara göre mi?' sorusunu sormuştu.
Ankette katılanlarıbn yüzde 83'ü 'Halk' yanıtı verildi. Yüzde 17 ise 'parti yönetimi' dedi.
AÇIKLAMA YAPTI
Milor, daha sonra anketi silerek açıklama yaptı. Ünlü isim, yaptığı açıklamada, "Anket sorusuna gelen yanıtlardan sorunun yanlış anlaşıldığını düşündüğüm için sildim. Anket sorularını en anlaşılır biçimde kaleme almak zor. Biraz daha düşünüp belki tekrar paylaşırım" ifadelerini kullandı.
Anket sorusuna gelen yanıtlardan sorunun yanlış anlaşıldığını düşündüğüm için sildim. Anket sorularını en anlaşılır biçimde kaleme almak zor. Biraz daha düşünüp belki tekrar paylaşırım.— Vedat Milor (@vedatmilor) September 7, 2022
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