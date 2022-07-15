Vedat Milor ve Özgür Demirtaş arasında 'su böreği' tartışması: 'Evrensel kriterler neler?'

15 Temmuz 2022 Cuma, 14:56

Gastronomi yazarı Vedat Milor ve Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş arasındaki diyalog, sosyal medyaya yansıdı.

Twitter'da gündem olan konuşma, Demirtaş'ın 'su böreği' yorumu üzerinden başladı.

"BİZİM YEMEKLER KADAR GÜZEL YEMEĞİ OLAN ÜLKE VAR MI?"

Özgür Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Su böreği bu kadar lezzetli olmak zorunda mı? Bizim memleketin yemekleri kadar güzel yemeği olan ülke var mı? Vallahi yok. Billahi yok. Biraz disiplinli olsak dünyada yemek sektöründe rekorlar kırarız" ifadelerini kullandı.

MİLOR'DAN YANIT: 'EVRENSEL KRİTERLER NELER?'

Demirtaş'ın bu paylaşımına, ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan yanıt gecikmedi. Milor, Demirtaş'a verdiği yanıta, "Biraz daha detay verir misiniz? Mesela yemekleri nasıl karşılaştırıyoruz? Evrensel kriterler neler?" notunu düştü.

Ünlü yemek eleştirmeni, gelen yorumların üzerine ise "Arkadaşlar sakin olun. Spaghetti Western filmlerindeki düello sahnesi moduna gerek yok. Yorumları görünce acaba sert bir şey mi yazdım fark etmeden diye tekrar kontrol ettim yazdığımı" dedi.

DEMİRTAŞ: 'DAMAK ZEVKİ ADI ÜSTÜNDE, DAMAĞA GÖRE DEĞİŞİR'

Vedat Milor'un kendisine yönelik cevabını alıntılayan Özgür Demirtaş, ünlü gastronomi yazarına şu yanıtı verdi:

"Vedat Bey elbette siz uzmanısınız bu konunun. O yüzden sizin önünüzde bana pek bir şey söylemek düşmez. Ama tam da matematik değil gibi bu iş ne dersiniz? DAMAK ZEVKİ adı üstünde damağa göre değişir. Zevkler ve renkler tartışılmaz diye bir söz o yüzden var. Bu konu gerçekten subjektif yani. Örneğin sizin çok sevdiğiniz bir restauranta gitmiştik ve hayatımda yediğim en kötülerden biriydi diyebilirim. Zevk işte."

MİLOR: 'MERAK ETTİĞİM, ŞAHSİ BİR İDDİA MI OLDUĞUYDU'

Son olarak Milor, Demirtaş'a cevaben, "Evet. Anlamaya çalıştığım şey de aslında evrensel bir iddia mı yoksa şahsi bir iddia mı olduğuydu. Bu konuda Güven Güzeldere ve Ömer Madra ile güzel bir podcast çekmiştik. İlgi duyanlar şurada dinleyebilir" diyerek, takipçilerine bir podcast yayını önerdi.

Milor, şu sözleri kullandı:

"Bir de hangi restoran olduğunu merak ettim. Malum, restoranlar her daim aynı performansı gösteren makineler gibi değiller. O yüzden acaba benim de sonradan kötü bulduğum bir yer mi diye merak ediyorum."

İki isim arasındaki bu diyalog, sosyal medyada gündem oldu.