Vedat Milor'dan o görüntülere tepki: 'Bir şekilde ustalığı tekrar egemen kılmalıyız'
Vedat Milor, bir mekanda müşterilere baklava ile yapılan şovu eleştirdi. Milor, "Bir şekilde ustalığı tekrar egemen kılmalıyız" dedi.
Ünlü gurme Vedat Milor sosyal medyada bir restoranın paylaştığı baklava sunumu görüntülerine tepki gösterdi.
Vedat Milor görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
''Baklava yapımındaki ustalığın değil, onun nasıl mahvedileceğini gösteren şovların takdir edildiği ve arzulandığı bir devirdeyiz. Muhakkak sosyal medyayla da ilintili. Çok övündüğümüz mutfağımızın lafta kalmaması için bir şekilde ustalığı tekrar egemen kılmalıyız!''
Baklava yapımındaki ustalığın değil, onun nasıl mahvedileceğini gösteren şovların takdir edildiği ve arzulandığı bir devirdeyiz. Muhakkak sosyal medyayla da ilintili. Çok övündüğümüz mutfağımızın lafta kalmaması için bir şekilde ustalığı tekrar egemen kılmalıyız! https://t.co/ChTMyC1Zjq— Vedat Milor (@vedatmilor) July 19, 2022
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