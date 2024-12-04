Vedat Milor: 'Oynayan Maymun Değilim' tepkisi sosyal medyayı salladı

Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:36

Güncelleme: 04.12.2024 - 14:36

Ünlü gurme Vedat Milor’un geçtiğimiz günlerde gittiği bir lahmacuncuda izinsiz çekilen videosu sosyal medyada gündem yarattı. Milor, konuk olduğu Muhabbet Kralı programında olayın detaylarını anlatarak mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

“TABELAYI DA GÖSTER” SÖZLERİ TEPKİYİ TETİKLEDİ

Olayı açıklayan Milor, “Bir arkadaşım kendi YouTube kanalım için video çekiyordu. Habersiz şekilde, mekân sahibi tarafından 10 dakika boyunca videoya alınmışım. Mahremiyetime önem veriyorum. Özellikle motor fonksiyonlarımı etkileyen bir rahatsızlığım var ve bunun görünmesini istemiyorum. Videoyu durdurmalarını rica ettim, ancak çekime devam edildi. Tepkim tamamen kendimi korumaya yönelikti” dedi.

“MAHREMİYET HAKKI HERKES İÇİN GEÇERLİ”

Milor, kimsenin rızası olmadan videoya alınmayı kabul etmeyeceğini belirterek, “Bu durum insanın temel haklarından biri. Kimse, izni olmadan bu şekilde görüntülenmek istemez. Mekân sahibi mağduru oynamaya çalıştı, ama aslında beni rencide etti” ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Milor, lahmacuncuda yaşanan olayın ardından sosyal medyada şu sözlerle tepki göstermişti:

“Yemek müthişti, ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Rızam olmadan bir şey yapılmasını istemem. Kendimi kullanılmış ve istismar edilmiş hissettim. Ben oynayan maymun değilim.”

Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı bulurken, Milor’un mahremiyet konusundaki hassasiyeti birçok kişi tarafından destek gördü.