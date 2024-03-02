Vedat Milor'un açıklaması ile 'Gurman' merak konusu oldu: Gurman ne demek ve gurme arasındaki fark nedir?

Yayınlanma: 02.03.2024 - 18:04

Güncelleme: 02.03.2024 - 18:14

Vedat Milor, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, sakatat sevmeyenlerin 'gurman' olamayacağını söyledi. Milor "Sakatat sevmeyen gurme olur ama gurman olamaz!" başlığıyla paylaştığı videoda, şunları söyledi:

"Bana göre, sakatat sevmeyen insan hiçbir zaman gerçek anlamda gurman olamaz. Yani yemek seven gurmandis, lezzet peşinden koşan insanlar. Çünkü sakatatlarda inanılmaz bir doku zenginliği vardır."

GURMAN NE DEMEK?

Vedat Milor'un açıklaması sonrası gurman kelmesinin anlamı merak konusu oldu. Vedat Milor daha önce de yaptığı açıklamalarda kendini gurme olarak değil gurman olarak tanımladığını belirtmişti. Milor, gurmanı lezzet peşindan koşan insan olarak ifade ediyor. Milor bir yazısında gurme ile gurmanın farkını şöyle açıklıyor: "Gurme sunum, influencer para odaklıdır. Gurmansa lezzet odaklı. Seçicidir. Kolay beğenmez. Sosyal medya ve neo-liberal global kapitalist dünya hep gurmeleri öne çıkarıp influencer’lara gelir kapısı açıyor. Moda deyimle bir nevi tarikat bunlar. Bu arada gerçek gurmanlar öksüz kalıyor."

GURMAN VE GURME ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Her iki terim de yemek zevkine düşkün, yiyecek ve içeceklerin kalitesini ve lezzetini ayırt edebilen kişileri tanımlamak için kullanılır. Ancak, kullanım bağlamına göre bazı ince farklılıklar görülebilir.

Gurme, daha çok yiyecek ve içeceklerin kalitesi, lezzeti ve hazırlanışı konusunda derin bilgilere sahip olan ve bu konuda bir uzmanlık düzeyine ulaşmış kişiler için kullanılır. Gurme terimi, genellikle yiyecek ve içeceklerin inceliklerini anlayan ve değerlendirebilen, bu konuda eleştirel bir yaklaşıma sahip kişileri ifade etmek için tercih edilir.

Gurman, yemek yemeyi çok seven ve çeşitli lezzetleri denemekten hoşlanan kişiler için kullanılır. Gurman terimi, gurme kadar derin bir bilgi veya uzmanlık seviyesi gerektirmeyebilir. Daha çok, yemek yeme aktivitesinden keyif alan ve lezzet peşinde olan kişileri tanımlamak için kullanılır.

Bu iki terim arasındaki fark çok keskin olmayabilir ve günlük kullanımda birbirlerinin yerine de kullanılabilirler. Ancak, gurme terimi genellikle daha profesyonel bir anlam taşırken, gurman terimi daha genel bir yemek sevgisi durumunu ifade eder.