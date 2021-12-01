Vedat Milor'dan 'utandıran dolar itirafı'

01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:33

Döviz kurundaki artış ve sonrasında gelen zamlar gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak doların 14 lirayı görmesinin ardından Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Milor, utanarak itifatta bulunduğunu belirterek geçmişte dolar kurunda psikolojik sınırının 5 lira olduğunu yazdı.

Milor, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Utandıran itiraf: Eskiden dolar kurunda psikolojik sınırımın 5 lira olduğunu düşünürdüm."

Utandıran itiraf: Eskiden dolar kurunda psikolojik sınırımın 5 lira olduğunu düşünürdüm. — Vedat Milor (@vedatmilor) November 30, 2021











