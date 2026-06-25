Güney Amerika ülkesi Venezuela’da 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Büyük yıkımın yaşandığı başkent Caracas olmak üzere çok sayıda şehirde enkazlar olduğu aktarılırken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Peki, Venezuela depreminde kaç kişi öldü? 25 Haziran 2026 Venezuela depreminde kaç kişi yaralandı?

VENEZUELA DEPREMİ'NDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin yaşamını yitirdiğini, 971 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.

Depremde 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Rodriguez, "Onlarca bina yıkıldı, Tanrı’nın kurtarmamıza izin verdiği canları kurtarma yönündeki o zorlu görevi yürütüyoruz. La Guaria gerçek bir trajedi ile karşı karşıya ve afet bölgesi oldu" ifadelerini kullandı.