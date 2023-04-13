Vertigo sosyal yaşamdan uzaklaştırıyor

Yayınlanma: 13.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 07:00

Nöroloji-Klinik Nörofizyoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, ‘Vertigo’ hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bölükbaşı, en sık gördükleri vertigo nedenlerinden bir tanesinin tansiyonu aşırı düşmüş hastalar olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki vertigo bir teşhis değil belirtidir. Kliniğimize başvuran hastalar genelde bende birkaç yıldır vertigo var diye gelirler ama vertigo başta da söylediğim gibi teşhis değil belirtidir. Tıbbi olarak vertigo günlük konuşma dilinde halk arasında kullanıldığı şekilde de baş dönmesi olarak bilinir. Baş dönmesinin altında yatan sebepleri araştırmak ve ona göre teşhis koymak lazım. Hastada ancak baş dönmesinin neden kaynaklandığının teşhisini koyduktan sonra tedaviye başlayabiliriz. Ruhsal sıkıntılardan diş gıcırdatmaya, kulak iltihabından kan hastalıklarına kadar her şey vertigo yapabilir. En sık gördüğümüz vertigo nedenlerinden biri tansiyonu aşırı düşmüş hastalardır. Çeşitli ilaçlar verilmiş. Hasta tansiyon takipleri yapmamış. Mesela 10 yıl önce tansiyon düşürücü ilaç verilmiş. 10 yıl boyunca hasta hep aynı ilacı yazdırmış. Kimse onun tansiyonunu ölçmemiş. Baş dönmesi şikayetiyle hasta bize başvuruyor.

"4-5 HAFTA SÜREBİLİR"

Değerlendirdiğimizde bakıyoruz ki tansiyon, beynin çalışması için gereken değerin çok altında. Beyne yeterli basınçta kan gitmiyor ve bunun sonucunda da baş dönmesi meydana geliyor. Bir diğer baş dönmesi nedeni ise, yine sıklıkla karşılaştığımız mevsimsel baş dönmesidir. İlkbahar ve sonbaharda bazı virüsler iç kulak denge merkezini etkileyebilir ve ani hareketle tetiklenir. Yani bir anda eğilip kalkmalar, yatakta sağdan sola doğru ani dönmelerle tetiklenebilir. Genelde bir hafta içinde geçer ama nadiren de olsa 4-5 hafta sürebilir. Adı ‘İyi huylu’ baş dönmesidir. Bu tarz baş dönmeleri kişiyi çok korkutur. Hastalar genelde ‘Beyin tümörü oldum’ diye koşarak gelirler. Hastada deprem sonrası kaygı bozukluğu gibi anksiyete, ruhsal gerginlik durumu tetiklenmiş oluyor."

"BİRÇOK KİŞİDE GÖRÜLEBİLİR BİR HASTALIKTIR”

Kişinin vertigo olup olmadığına dair ayırt edici kriterlerden de bahseden Bölükbaşı, “Baş dönmesi şikayetiyle gelen hastalarda yapmamız gereken ilk müdahale, başta beyin olmak üzere tüm vücuttaki tüm organların sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek gerekir. Kanser, kansızlık, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı gibi hastalıkların birçoğunda baş dönmesi görülebilir. Vertigo birçok kişide görülebilir bir hastalıktır. Kişinin annesinde, babasında da görülebiliyor olsa da bu vertigonun kalıtsal olduğu anlamına gelmiyor. Vertigo tüm hastalıkların seyri sırasında yaşanabildiği için ’Bunu katiyetle yapmayın’ diye bir uyarıda bulunmak mümkün olmayabilir. Baş dönmesinin altında yatan neden aydınlatıldıktan sonra ancak gerekli tavsiyelerde bulunabiliriz. Mesela kişide kansızlık mevcut ve zaman zaman baş dönmeleri yaşıyor. O zaman hastalara önerebileceğimiz kansızlığa karşı doğru beslenme ve kan yapıcı ilaçlar öneriyoruz. Başta da söylediğimiz gibi baş dönmesi bir belirtidir. Altında yatan sebepler herkeste farklılık göstereceği için tüm hastaları kapsayan genel geçer bir öneride bulunamayabiliriz. Kişiye özel bir program oluşturulması gerekir. Hastanemizde, multidisipliner yaklaşım ile vertigonun altında yatan nedenleri araştırarak tedavisini başarılı bir şekilde uygulamaktayız” ifadelerini kullandı.