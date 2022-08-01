Akciğer kanserine yakalanan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan yeni açıklama: 'Cevap verecek halim olmadı'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:37

Mayıs ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Billur Kalkavan, uzun aradan sonra paylaşım yaparak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sitem de bulunan takipçilerine de seslenen Kalkavan, 'kolay şeyler yaşamıyorum' dedi.

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