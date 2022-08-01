Akciğer kanserine yakalanan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan yeni açıklama: 'Cevap verecek halim olmadı'
Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan sağlık durumuna ilişkin son durumunu açıkladı. Nefes almakta zorlandığını söyleyen Kalkavan, "Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor" dedi.
Mayıs ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Billur Kalkavan, uzun aradan sonra paylaşım yaparak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sitem de bulunan takipçilerine de seslenen Kalkavan, 'kolay şeyler yaşamıyorum' dedi.
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