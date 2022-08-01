Akciğer kanserine yakalanan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan yeni açıklama: 'Cevap verecek halim olmadı'

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan sağlık durumuna ilişkin son durumunu açıkladı. Nefes almakta zorlandığını söyleyen Kalkavan, "Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:16
Akciğer kanserine yakalanan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan yeni açıklama: 'Cevap verecek halim olmadı'
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Mayıs ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Billur Kalkavan, uzun aradan sonra paylaşım yaparak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sitem de bulunan takipçilerine de seslenen Kalkavan, 'kolay şeyler yaşamıyorum' dedi.

Kalkavan “Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım. Herkes arıyor soruyor. Ama cevap verecek halim olmadı” dedikten sonra yaşadığı süreci anlattı.

Hastanede zatürre olduğunu açıklayan Kalkavan, akciğerinden su alındığını söyledi. “Bayağı tatsız şeyler yaşadım. O yüzden hiç enerjim olmadı güzel paylaşımlar yapacak” diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ama merak etmeyin tedavilerim çok güzel ilerliyor. Sadece nefes almakta biraz zorlanıyorum. Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor."

 


Billur Kalkavan akciğer kanseri

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