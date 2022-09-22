Çocuklar üşümesin diye 81 ilde atkı ve bere örecek

22 Eylül 2022 Perşembe, 07:00

Mersin’de yaşayan ev hanımı Ferda Yertut, 25 yıl önce oğlu Hayrican Buyurgan’a (29) sürekli üzerinde çizgi film karakterleri olan şapkalar ördü. Ancak Ferda Yertut, çocuğunun, bunları arkadaşlarına hediye ettiğini öğrendi.

Ferda Yertut, oğlunun verdiği hediyeler sonucu ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak üzere atkı ve bere örmeye başladı. Aradan geçen yılların ardından 5 sene önce Yertut, daha fazla çocuğa ulaşmak için sosyal medya hesabından ’İyilik Örüyorum’ adında bir kampanya başlattı.

Kısa sürede farklı illerdeki çok sayıda kadına ulaşan Yertut, sosyal medyadan iletişime geçtiği kadınlarla farklı kentlerde bir araya gelip onlarla birlikte atkı ve bere örüp ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.

Ferda Yertut ve beraberindeki kadın grubu, Adana’da Senem Karakaya’ya ait atölyede bir araya gelerek atkı ve bere ördü.