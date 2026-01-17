Video oyunlarında kritik eşit: Haftada 10 saatten fazlası risk yaratıyor

Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada, “düşük” ve “orta” düzeyde oyun oynayan gençlerin beslenme, uyku ve kilo göstergelerinin birbirine yakın seyrettiği belirtildi. Araştırmacılar, asıl kırılmanın haftada 10 saat eşiğinin aşılmasıyla ortaya çıktığını vurguladı. Çalışmaya göre oyun süresi arttıkça özellikle gece geç saatlere sarkan oyun alışkanlığı, uyku düzenini bozarken sağlıklı rutinlerin de geri plana itilmesine yol açabiliyor.

317 ÖĞRENCİ İNCELENDİ

Curtin Üniversitesi’nden (Perth, Avustralya) araştırmacılar, beş farklı Avustralya üniversitesinden 317 öğrenciyi kapsayan bir anket çalışması yürüttü. Katılımcıların ortanca yaşı 20 olarak belirtildi.

Öğrenciler, haftalık video oyunu sürelerine göre üç gruba ayrıldı:

Düşük oyuncular: 0–5 saat

Orta düzey oyuncular: 5–10 saat

Yüksek oyuncular: 10 saatin üzeri

Araştırmacılar; beslenme kalitesi, uyku ve vücut ağırlığı/BMI (vücut kitle indeksi) gibi göstergeleri bu gruplar üzerinden karşılaştırdı.

“ASIL FARK 10 SAATİN ÜZERİNDE ORTAYA ÇIKTI”

Çalışmanın yazarlarından, nüfus sağlığı araştırmacısı Prof. Mario Siervo, elde edilen sonuçların özellikle “yüksek oyuncular” grubunda belirginleştiğini vurguladı.

Siervo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Öne çıkan nokta şuydu: Haftada 10 saate kadar oyun oynayan öğrenciler diyet, uyku ve vücut ağırlığı açısından birbirine oldukça benziyordu. Asıl farklar, haftada 10 saatin üzerinde oyun oynayanlarda ortaya çıktı ve bu grup örneklemin geri kalanından net biçimde ayrıştı.”

Araştırma, bu eşik aşıldığında sağlık göstergelerinde “keskin” bir bozulma görüldüğünü ortaya koyuyor.

BESLENME KALİTESİ DÜŞÜYOR, BMI YÜKSELİYOR

Çalışmaya göre yüksek oyuncuların beslenme kalitesi belirgin şekilde daha düşük çıktı. Bu grubun aynı zamanda obezite sınıflamasına girme olasılığının daha yüksek olduğu kaydedildi.

Verilerde en dikkat çeken başlıklardan biri de BMI farkı oldu:

Yüksek oyuncular: Ortanca BMI 26,3 kg/m² (fazla kilolu sınırının üzerinde)

Düşük oyuncular: Ortanca BMI 22,2 kg/m² (sağlıklı aralık)

Orta düzey oyuncular: Ortanca BMI 22,8 kg/m² (sağlıklı aralık)

Araştırmacılar, bu farkın “oyun süresi 10 saati aştığında” daha görünür hale geldiğini belirtti.

“HER EK OYUN SAATİ, BESLENME KALİTESİNDE DÜŞÜŞLE İLİŞKİLİ”

Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu, oyun süresi arttıkça beslenme kalitesindeki düşüşün “kademeli” biçimde sürmesi oldu.

Araştırmacılara göre haftalık oyun süresine eklenen her bir saat, stres düzeyi, fiziksel aktivite ve diğer yaşam tarzı faktörleri hesaba katılsa bile beslenme kalitesinde ölçülebilir bir gerileme ile ilişkilendirildi.

HERKES KÖTÜ UYUYOR, AMA OYUNCULARDA TABLO DAHA OLUMSUZ

Araştırmada uyku kalitesinin genel olarak katılımcılar arasında “zayıf” olduğu belirtilse de, orta ve yüksek düzey oyuncuların düşük oyunculara göre daha kötü uyku bildirdiği ifade edildi.

Analiz, oyun süresi uzadıkça uyku bozulmasının da arttığını ortaya koydu. Bu ilişkinin özellikle oyunun gece geç saatlere sarkması halinde daha belirgin olduğu kaydedildi.

OYUN ZARARLI DEĞİL, SORUN AŞIRILIK VE RUTİNİN BOZULMASI”

Araştırmacılar, video oyunlarının sosyal ve bilişsel bazı faydalar sağlayabileceğini de not etti. Bu nedenle çalışma, oyun oynamayı bütünüyle “risk” olarak tanımlamıyor.

Ancak problem, oyun süresi arttıkça şu alanların geri plana itilmesiyle başlıyor: