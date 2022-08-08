Sertab Erener konserine telif baskını
Sarıyer'de Sertab Erener konserinde polis ekipleri, organizatöre telif baskını yaptı. Konsere sivil polisler eşliğinde gelen MESAM ve MSG avukatı ile gözlemci, konser organizatörü ile birlikte tespit yaptı.
Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, Sarıyer'de bulunan alışveriş merkezinde düzenlenen konserde hayranları ile buluştu.
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