Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
Sivas'ta kuraklıktan etkilenen çobanlar suya ulaşmak için her gün toz bulutunun içerisinde 15 kilometrelik mesafeyi sürüyle birlikte kat etmek zorunda kalıyor
Sivas'ta kuraklıktan etkilenen çobanlar suya ulaşmak için sürüleriyle birlikte her gün, 15 kilometrelik mesafeyi toz bulutunun içerisinde kat etmek zorunda kalıyor.
Sivas'ın Deliilyas Beldesi'nin 6 aydır yağış almaması hayvancılık sektöründe zorluklara neden oldu. Küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan sürü sahipleri beldelerinde bulunan çeşmelerin kurumasından dolayı her gün 15 km yol kat ederek Altınyayla ilçesinde bulunan çeşmelere gidiyor. Arazinin susuz ve kurak olması nedeniyle sürülerin geçtiği yollardan adeta toz bulutu yükseliyor. Havaya kalkan toz bulutu içerisinde uzun mesafeler kat eden çobanlar ve hayvanlar ilginç görüntüler oluşturuyor. Deliilyas Beldesi'nden sürüsünü sulamak için Altınyayla ilçesine giden İlhan Demirel, kuraklıktan dolayı zorluklar yaşadıklarını söyledi.
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