Ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece’de gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece sahilde bir mekanın işletmecisini darp edip kavga çıkardı. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Kural, ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra ise evinde de ailesiyle kavga ettiği öğrenildi.
Büyükçekmece'de, sahilde gittiği eğlence yerinde kavgaya karışan oyuncu Arda Kural, güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Ailesinin de kendilerine karşı darp ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği Kural hakkında, evden 1 aylık uzaklaştırma kararının çıkarıldığı öğrenildi.
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