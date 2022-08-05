Ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece’de gözaltına alındı

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:04

Büyükçekmece'de, sahilde gittiği eğlence yerinde kavgaya karışan oyuncu Arda Kural, güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Ailesinin de kendilerine karşı darp ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği Kural hakkında, evden 1 aylık uzaklaştırma kararının çıkarıldığı öğrenildi.