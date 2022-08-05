Ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece’de gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece sahilde bir mekanın işletmecisini darp edip kavga çıkardı. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Kural, ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra ise evinde de ailesiyle kavga ettiği öğrenildi.
Büyükçekmece'de, sahilde gittiği eğlence yerinde kavgaya karışan oyuncu Arda Kural, güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Ailesinin de kendilerine karşı darp ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği Kural hakkında, evden 1 aylık uzaklaştırma kararının çıkarıldığı öğrenildi.
Olay, gece saatlerine Büyükçekmece Albatros Sahilinde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanına giden Arda Kural burada henüz bilinmeyen bir nedenle işletmenin personeli ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Kural, işletmenin özel güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, oyuncuyu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Yıldız'ın, oyuncudan da şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan sözlü tartışma anları, Arda Kural'ın olay yerinden ayrılışı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
KARDEŞİNİ DARBEDİP, ANNESİNİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Öte yandan Arda Kural'ın geçtiğimiz günde ailesi ile yaşadığı tartışma nedeni ile polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Anne G.Ç. tehdit edildiği, kardeşi A.K.'nin ise darbedildiği gerekçesi ile karakola başvurdu.
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kural'ın sadece kardeşini darp suçlamasını kabul ettiği, diğerlerini ise reddettiği öğrenildi. Kural hakkında 1 aylık evden uzaklaştırma kararı çıkartıldı.
Video Haberler
- Erdoğan, Rusya'da: Soçi'de kritik görüşme
- Rusya'dan Erdoğan'a Akkuyu telefonu
- Gurbetçi gençlerin otomobiline 'elektrik direği' devrild
- Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 'Köpeğime toz geldi' dedi, temizlik görevlisini darbetti
- Pendik'te 'ayağımı ezdin' cinayeti: Boğazından bıçakladı
- Beşiktaş’ta trafik kazası: 7 yaralı
- İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Abdurrahman Dilipak: 'Ankara siyaseti bütün kanatları il
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'
- YAŞ kararları açıklandı
- Bahçeli'den 'KPSS' açıklaması