Virüsler böyle yayılıyor olabilir: “Ölümün ayak izi” keşfedildi

Bilim insanları, virüslerin vücut içinde nasıl yayıldığına dair şaşırtıcı bir biyolojik mekanizma keşfetti. Avustralya’daki La Trobe Üniversitesi ve Walter and Eliza Hall Tıp Araştırma Enstitüsü (WEHI) ile Kanada’daki Toronto Metropolitan Üniversitesi’nden araştırmacılar, ölen hücrelerin geride bıraktığı bir “iz”in, virüsler tarafından bulaşma aracı olarak kullanılabildiğini ortaya koydu. “Ölümün ayak izi” (Footprint of Death) adı verilen bu iz, virüslerin bağışıklık sisteminden gizlenip komşu hücrelere yayılmasını sağlayabiliyor.

HÜCRELER ÖLÜRKEN BİLE “İLETİŞİM KURUYOR”

Araştırma ekibi, farklı hücre tipleriyle yaptıkları deneylerde hücrelerin ölürken rastgele dağılmadığını, aksine belirli bir biyolojik iz bıraktığını gözlemledi. Bu süreçte hücreler, çevresinden ayrılıp şekil değiştiriyor ve “ölümün ayak izi” olarak adlandırılan bir kalıntı oluşturuyor.

Bu kalıntılar, daha önce keşfedilmemiş bir tür ekstrasellüler vezikül (EV) içeriyor. Bilim insanları bunlara F-ApoEVs adını verdi. Normal şartlarda bu küçük “paketler”, bağışıklık sistemine sinyal göndererek ölü hücre kalıntılarının temizlenmesine yardımcı oluyor.

Ancak ekip, bu sistemin virüsler tarafından manipüle edilebildiğini keşfetti. Özellikle grip virüsü, bu kalıntıların içine gizlenerek bağışıklık sisteminin dikkatinden kaçabiliyor ve çevredeki hücreleri enfekte edebiliyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VİRÜSLER TARAFINDAN KANDIRILIYOR

Normalde, hücre ölümü vücuttaki doğal bir yenilenme sürecinin parçası. Bu süreç, bağışıklık sistemine “burada bir temizlik gerekiyor” sinyali gönderiyor. Ancak araştırmaya göre bazı virüsler bu sinyali kendi lehine çeviriyor. Bu keşif, sadece grip virüsü için değil, diğer viral enfeksiyonların da yayılım mekanizmasını anlamada yeni bir pencere açabilir.

YENİ İLAÇLAR İÇİN UMUT VERİCİ BİR YOL

Bilim insanları, bu keşfin enfeksiyon, otoimmün hastalıklar, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser gibi pek çok hastalığın tedavisinde yeni ilaç hedefleri oluşturabileceğini düşünüyor.