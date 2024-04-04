Yayınlanma: 04.04.2024 - 15:56

Güncelleme: 04.04.2024 - 15:56

Avrupa ülkeleri ve Amerika en çok ziyaret edilen ve dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer almaktadır. Hem ziyaret hem de ticari açıdan önemli olduğundan dolayı, yıl içerisinde yoğun şekilde insan ülkeye ulaşım sağlıyor. Peki, Vize başvurusunda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

VİZE BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR NELERDİR?

- Vize başvurusunu daimi ikametgahınızın bulunduğu yerde yapmanız önemlidir.

Banka hesabı ve ekonomik durum: Vize alırken banka hesabınızda gösterilen para miktarı önemlidir. Her ülkenin farklı gereksinimleri vardır. Genellikle seyahat edeceğiniz ülkeye giriş yapabilmeniz için belirli bir ekonomik seviyede olmanız talep edilir.

Pasaportunuzun durumu ve geçerlilik süresi: Vize başvurusu sırasında pasaportunuz yıpranmış ve hasar görmüş ise bu aksi durum yaratabilir. Yine başvuru yapmadan önce pasaportunuzun geçerlilik süresini kontrol etmeyi unutmayın.

Doğru ve net cevaplar verin: Vize başvurusu sırasında yetkililerin sorularına doğru ve net cevaplar vermeniz önemlidir. Yalan veya eksik cevaplar reddedilmenize veya sorun yaşamanıza sebep olabilir.

Belgelerin doğruluğu ve eksiksizliği: Vize başvurusu için hazırladığınız belgeler yanlış olmamalıdır. Ayrıca eksik belgeler başvurunuzun gecikmesine veya reddedilmesine neden olabilir.

Gelir ve iş durumu: Başvuru sırasında aktif olarak çalışmıyorsanız ve yeterli gelire sahip değilseniz dikkatli olmanız gerekiyor. Bazı ülkeler, başvuruyu yapan kişinin potansiyel göçmen olma ihtimalinden dolayı başvurusunu reddedebiliyor.

Vize harç ve işlem ücreti: Ülkeler, vize harcının yanı sıra başvuru ve işlem ücretleri de talep edebilir. Seyahat edeceğiniz ülkenin konsolosluğundan veya elçiğinden önceden bilgi alabilirsiniz.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİR?

- Başvuru formu

- Biyometrik fotoğraf

- Pasaport

- Uçak bileti rezervasyonu

- Otel rezervasyonu

- Yurt dışı seyahat sigortası

- Banka hesap bilgileri

- İkametgah

- Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokobisi

Ek olarak eğer çalışıyorsanız:

- İş veren mektubu

- İşe giriş bilgirgesi

- 4A hizmet dökümü

- Maaş bordrosu

- Faaliyet belgesi

- İmza sirküleri

- Vergi levhası

Vize başvurusu yapacak ancak çalışmayan kişiler masraflarını karşılayacak bir sponsor gösterebilir.

ABD VİZESİ NASIL ALINIR?

ABD belgesi, Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek isteyen yabancı uyruklarının alması gereken resmi izin belgesidir. ABD'ye vize başvurusu yapmak için seyahat nedenini ve süresini önceden İstanbul ya da Ankara'daki konsolosluklara bildirmeniz gerekir.

- Uygun vize türünü belirleme: ABD'de farklı vize türleri bulunur, bu nedenle seyahat amacınıza uygun vize türünü belirlemeniz önemlidir. Örneğin, turistik seyahatlerde B-2 turist vizesi verilirken, çalışma amacıyla H-1B çalışma vizesi verilir.

DS-160 başvuru formunu doldurma: ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu web sitesinden DS-160 başvuru formu doldurulmalıdır.

Randevu alma: DS-160 formu doldurtuktan sonra ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu web sitesinden randevu alınır.

Gerekli belgelerin hazırlanması: ABD vizesi için;

- Amerika DS-160 başvuru formu

- Biyometrik fotoğraf

- Amerika göçmen olmayan vize talep dilekçesi

- Banka hesap cüzdanı

- Mesleki durumu belgeleyen evraklar

- Amerika seyahat rezervasyonları