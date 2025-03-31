Volkan Konak'ın vasiyetinden sonra gündem oldu: Türkiye’de krematoryum var mı?

Yayınlanma: 31.03.2025 - 21:40

Güncelleme: 31.03.2025 - 21:43

Ünlü sanatçı Volkan Konak dün gece KKTC'de bir konserde fenalaşarak düşmüş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Volkan Konak'ın ölümünde yakılarak küllerinin serpilmesini istemesi 'Türkiye'de krematoryum var mı?' sorusunu gündeme getirdi

Sanatçı ölmeden önce vasiyetine ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne"

"YAPMAYACAKLARINI BİLİYORUM"

"Bir suikast veya kaza olmazsa yaşayacağım süreyi de biliyorum. 80’li yaşlar. Yatacağım yeri de şimdiden ayarladım. Maçka’da babamın yattığı yerde bizim sülale mezarlarında incir altında yatacağım. Dolayısıyla oradan kopmam mümkün değil. Şahsen yakılıp külümün helikopterle Karadeniz’e serpilmesini isterim, yapmayacaklarını biliyorum."

KREMATORYUM NEDİR, TÜRKİYE'DE VAR MI?

Volkan Konak'ın bu vasiyeti akıllara, ölü bedenlerin yakılarak küle dönüştürüldüğü özel bir tesis olan krematoryumu getirdi. Genellikle yüksek sıcaklıkta çalışan fırınları içeren ve cenaze işlemlerinin bir parçası olarak kullanılan krematoryum Türkiye'de ise bulunmuyor.

Bu konu hakkında 2021 yılında açıklama yapan İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Koç, "Türkiye'nin hiçbir yerinde krematoryum yok. Mesajlarla, maillerle, çeşitli iletişim kanallarıyla krematoryum oluşturulmasını isteyen vatandaşlarımız oluyor. Krematoryum yapılması için dilekçe veren insanlarımız var. Yasal olarak normalde Hıfzıssıhha Kanunu'na göre, belediyeler krematoryum oluşturabilirler. O yasa yürürlükte hala" ifadelerini kullanmıştı.