Müftü Volkan Konak'a hakaret etmişti: Ailesi harekete geçti

Yayınlanma: 31.03.2025 - 21:30

Güncelleme: 31.03.2025 - 22:19

Ünlü sanatçı Volkan Konak dün, KKTC'de verdiği bir konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, Türkiye'yi yasa boğdu.

Konak'ın ölüm haberinin sosyal medyada yayılmasının ardından bazı hesapların Volkan Konak ile ilgili hakaret içeren yorumlarda bulunması tepki topladı.

Edinilen bilgiye göre; Volkan Konak'ın ailesi, hakaret içerikli yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Konak ailesinden yapılan açıklama şöyle:

MÜFTÜDEN 'ÇİRKİN' YORUM

Volkan Konak'ın Diyanet'e seslenerek yaptığı eleştiriden bir cümlenin yer aldığı görsele paylaşımında yer veren Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Konak için sosyal medya hesabından "Sahnede Gebermiş" yazmıştı.

Mehmetalioğlu, sözlerinin devamında "Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullanmıştı.