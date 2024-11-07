Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:03

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:03

ABD'nin muhtemel 47'nci başkanı Donald Trump, sonuçlar resmi olarak açıklanmadan kürsüye çıktı. Taraftarlarının sevinç çığlıkları arasında konuşmasına başlayan Donlad Trump, "Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Daha önce hiç kimsenin görmediği bir mutluluk içindeyiz şu anda" dedi. Çeşitli sosyal mecralardan da “Vox Populi, Vox Dei” paylaşımları yapılmaya başlandı. Peki, Vox Populi, Vox Dei nedir? Vox Populi, Vox Dei ne demek?

VOX POPULİ, VOX DEİ NEDİR, NE DEMEK?

"Vox populi, vox Dei" Latince bir deyiştir ve "Halkın sesi, Tanrı'nın sesidir" anlamına gelir. Bu ifade, halkın görüşlerinin ve düşüncelerinin dikkate alınması gerektiğini, halkın iradesinin güçlü bir anlam taşıdığını ifade eder. Ancak, her zaman kesin bir doğruyu temsil etmeyebileceği düşüncesiyle de tarih boyunca tartışmalara konu olmuştur.