Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan Wednesday'in 2. sezonunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?

WEDNASDAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Wednesday"in yeni sezonu, iki bölüm halinde yayımlanacak. İlk kısım 6 Ağustos'ta, ikinci kısım ise 3 Eylül'de izleyicisi ile buluşacak.

WEDNESDAY İLK SEZON EN ZAMAN YAYIMLANDI?

Wednesday dizisinin ilk sezonu 23 Kasım 2022 tarihinde yayımlanmıştı.

WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NE?

Addams Ailesi'nin sevilen karakteri Wednesday Addams'ın maceralarına odaklanan bu spin-off dizide Wednesday, kendisi gibi sıra dışı Nevermore Akademisi'nde okumaya başlıyor. Dizinin yönetmen koltuğuna ise gotik işleriyle tanınan ünlü yönetmen Tim Burton oturdu.