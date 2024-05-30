Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:26

Güncelleme: 30.05.2024 - 15:26

Dünyanın en büyük haberleşme uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta erişim sıkıntısı yaşanıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel çapta sorun bildirisinde bulunan kullanıcılar sonrasında Whatsapp'ta sorun olduğu gözlemleniyor.

Yapılan raporlama bildirimlerinin ardından kullanıcılar uygulamaya erişimde ve mesajların iletilmesinde sorunla karşılaşıyor.

Konuyla ilgili WhatsApp tarafından bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.