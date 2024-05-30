WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?
WhatsApp uygulamasında bağlantı sorunu meydana geldi. Dünyanın en yaygın haberleşme uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?
Dünyanın en büyük haberleşme uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta erişim sıkıntısı yaşanıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Küresel çapta sorun bildirisinde bulunan kullanıcılar sonrasında Whatsapp'ta sorun olduğu gözlemleniyor.
Yapılan raporlama bildirimlerinin ardından kullanıcılar uygulamaya erişimde ve mesajların iletilmesinde sorunla karşılaşıyor.
Konuyla ilgili WhatsApp tarafından bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!
- Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşamını yitirdi
- 13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!
- 'Hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'
- Bayraktar'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davada yeni gelişme!
- 3 çocuğunu öldürdü!
- Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalardan yeni karar!
- 'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor?
- Soruşturma başlatıldı, yetkisi sonlandırıldı
- Mahmut Uslu'dan çok sert Okan Buruk açıklaması!