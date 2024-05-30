WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?

WhatsApp uygulamasında bağlantı sorunu meydana geldi. Dünyanın en yaygın haberleşme uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:26
WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?
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Dünyanın en büyük haberleşme uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta erişim sıkıntısı yaşanıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? 

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel çapta sorun bildirisinde bulunan kullanıcılar sonrasında Whatsapp'ta sorun olduğu gözlemleniyor.

Yapılan raporlama bildirimlerinin ardından kullanıcılar uygulamaya erişimde ve mesajların iletilmesinde sorunla karşılaşıyor.

Konuyla ilgili WhatsApp tarafından bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.


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