WhatsApp'ın beta sürümünde yapılan kod incelemeleri, Meta'nın olası yeni gelir modelini ortaya çıkardı. Buna göre, uygulama içinde yakında "Reklamsız Abonelik" seçeneği sunulabilir. Peki, WhatsApp ücretli mi oluyor? WhatsApp'a reklam mı geliyor?

WHATSAPP ÜCRETLİ Mİ OLUYOR?

Meta, WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir endişeyle beklediği reklam hamlesine dair alternatif bir çözüm geliştirdi. Uygulamanın son beta sürümünde ortaya çıkan kodlar, platformun hem reklamlı ücretsiz bir sürüm hem de reklamsız ücretli bir abonelik modeli üzerinde çalıştığını kanıtladı.

BETA SÜRÜMÜNDE "ABONELİK" KODLARI GÖRÜLDÜ

WhatsApp’ın 2.26.3.9 numaralı Android beta sürümünde tespit edilen verilere göre; kullanıcılar aylık bir ücret karşılığında Durum (Status) ve Kanallar bölümlerindeki reklamları tamamen devre dışı bırakabilecek. Bu adım, Meta’nın geçtiğimiz yıl reklam gösterimi yapılacağını açıklaması üzerine gelen yoğun kullanıcı tepkilerini dindirme çabası olarak değerlendiriliyor.

İKİ FARKLI WHATSAPP DENEYİMİ

Yeni strateji kapsamında WhatsApp’ta iki ana kullanım modeli sunulması planlanıyor:

Ücretsiz Model: Uygulama mevcut haliyle ücretsiz kalacak ancak kullanıcılar Durumlar ve Kanallar sekmelerinde reklamlarla karşılaşacak.

Ücretli (Premium) Model: Aylık abonelik ücreti ödeyen kullanıcılar, uygulama genelinde tamamen reklamsız ve kesintisiz bir deneyim yaşayacak.