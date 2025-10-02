Wikipedia’ya rakip geliyor: Grokipedia nedir?

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, yeni ve büyük bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Musk, resmî X hesabından yaptığı paylaşımda, Wikipedia’ya alternatif olarak geliştirilen Grokipedia üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Peki, Grokipedia nedir?

GROKİPEDİA NEDİR?

Elon Musk, Grokipedia projesinde temel unsur olarak yine kendi geliştirdiği Grok yapay zakâsını kullanmayı planlıyor. İnternetteki geniş veri havuzundan ve özellikle herkese açık tweetlerden beslenerek eğitilen Grok, Musk’a göre insan editörlerin üstlendiği güncelleme ve denetleme işlevlerini otomatik şekilde yerine getirebilecek.

TEMEL UNSURLAR HENÜZ NETLEŞMEDİ

Musk, katıldığı bir podcast yayınında Grok’un herhangi bir Wikipedia sayfasını inceleyerek oradaki bilgileri doğru, kısmen doğru veya hatalı olarak ayırt edebileceğini, ayrıca eksik kısımları tamamlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getirdi.

Grokipedia, uzun yıllardır yayında olan Wikipedia’ya yeni bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ancak içerik doğruluğu, kullanıcı denetimi ve topluluk yönetimi gibi temel unsurlar henüz netleşmiş değil. Elon Musk’ın ifadeleri, bu unsurların şeffaf ve geniş katılımlı şekilde yapılandırılacağını ortaya koyuyor.