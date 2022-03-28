Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı

Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok sahnede yaşanan tokat konuldu. Oyuncu Will Smith sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2022 Pazartesi, 06:56
Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı
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Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

King Richard'daki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Will Smith, ödülünü almak için sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı. 

Ünlü komedyen Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça Will Smith sinirlenerek Rock'a tokat attı.

Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.  Sahnedeki hareketin mizansen olup olmadığı ise tartışılıyor.     



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