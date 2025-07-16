Wimbledon şampiyonunun en sevdiği yemek sosyal medyada viral oldu: İşte çilekli makarna tarifi...

Polonyalı tenisçi ve Wimbledon şampiyonu Iga Swiatek, Danielle Collins ile oynadığı maçı kazandıktan sonra en sevdiği yemeğin çilekli makarna olduğunu açıkladı. Peki, çilekli makarna nasıl yapılır?

ÇİLEKLİ MAKARNA NEDİR?

Makarna denince akla genellikle domates sosu, peynir ya da et gelir. Ama Polonya mutfağında bu kuralı yıkan, yaz aylarının vazgeçilmezi haline gelen çilekli makarna (Makaron z truskawkami), hem göze hem damağa hitap eden sıra dışı bir lezzet sunuyor.

ÇİLEKLİ MAKARNA İÇİN MALZEMELER

250 g makarna (genellikle kısa makarna veya erişte tercih edilir)

1 su bardağı taze çilek (doğranmış)

2–3 yemek kaşığı toz şeker (isteğe göre arttırılabilir)

2 yemek kaşığı tereyağı

(isteğe bağlı) süzme yoğurt, ekşi krema veya lor peyniri

(isteğe bağlı) pudra şekeri

NASIL YAPILIR?

1. Makarnayı haşlayın:

Makarnayı tuzlu suda, paketin üzerinde yazan süreye göre haşlayın ve süzün.

2. Çilek ve şekerle karıştırın:

Doğranmış taze çilekleri ve şekeri bir kaba alın, biraz ezerek sulandırın. Böylece doğal bir çilek sosu oluşur.

3. Birleştirin:

Haşlanmış makarnayı geniş bir kaseye alın. Üzerine tereyağını ekleyip karıştırın. Ardından çilekli karışımı dökün ve tekrar nazikçe harmanlayın.

4. Servis:

İsteğe göre üzerine süzme yoğurt, ekşi krema veya lor peyniri ekleyin. Hafifçe pudra şekeri serpiştirerek soğuk veya ılık şekilde servis yapın.