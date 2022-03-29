Wordle Türkçe'de en başarılı iller belli oldu

29 Mart 2022 Salı, 17:23

Bazen Twitter’da karşımıza çıkan yeşil ve sarı renkli tetrisi andıran kutucuklarla, bazense düşünceli bir şekilde klavyeye bakarak geçirilen dakikalarla Wordle, çoğu internet kullanıcısının hayatına bir şekilde dokundu. Şubat 2022’de Bundle bünyesine katılan Wordle Türkçe 2,5 milyon kişiye ulaşmışken, Wordle karnesi ortaya çıktı.

EN ZOR KELİME: ELİPS OLDU

Wordle Türkçe oyuncularının bulmakta en çok zorlandığı kelime “Elips” oldu. Oyuncuların yüzde 51’i kelimeyi ancak dördüncü ve sonraki denemelerinde bulabildi.

Oyuncuların ortalama kelime tahmin süresi ise 3 dakika 32 saniye.

TWİTTER’IN YENİ FENOMENİ

Aralarında tanıdık simaların da yer aldığı Wordle oyuncuları, Twitter üzerinden 290.000 kez skorlarını paylaştı.

ERKEN UYUMAYAN YOL ALIR

Her gece 00.00 - 01.00 saatleri arasında ortalama 100 bin oyuncu yeni kelimeyi çözüyor. Bir nevi Wordle bağımlıları yeni kelimelere sürekli olarak bekleme halinde. Oyuncuların yüzde 78’inin Wordle’a mobil cihazlardan eriştiğini düşünürsek, oyunun yeni bir uyku öncesi rutini oluşturduğunu söyleyebiliriz.

EN BAŞARILI İL KAYSERİ

Türkiye’nin en başarılı Wordle kullanıcıları Kayseri’de yaşıyor. Kayseri’yi ikinci sırada Kahramanmaraş takip ederken Wordle Türkiye podyumunu İstanbul tamamlıyor. Başkent Ankara ise yedinci sırada.

Wordle Türkçe’de en başarılı iller şu şekilde;

1-) Kayseri

2-) Kahramanmaraş

3-) İstanbul

4-) Konya

5-) Adana

6-) Samsun

7-) Ankara

8-) Denizli

9-) Eskişehir

10-) Mersin



