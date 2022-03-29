Wordle Türkçe'de en başarılı iller belli oldu
Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarıyla herkeste büyük bir merak uyandıran Wordle oyunu, Twitter'ı yeşil ve sarı küplerle doldurdu. Kullanıcılar tarafından oldukça sevilen Wordle Türkçe'de en başarılı iller belli oldu
Bazen Twitter’da karşımıza çıkan yeşil ve sarı renkli tetrisi andıran kutucuklarla, bazense düşünceli bir şekilde klavyeye bakarak geçirilen dakikalarla Wordle, çoğu internet kullanıcısının hayatına bir şekilde dokundu. Şubat 2022’de Bundle bünyesine katılan Wordle Türkçe 2,5 milyon kişiye ulaşmışken, Wordle karnesi ortaya çıktı.
EN ZOR KELİME: ELİPS OLDU
Wordle Türkçe oyuncularının bulmakta en çok zorlandığı kelime “Elips” oldu. Oyuncuların yüzde 51’i kelimeyi ancak dördüncü ve sonraki denemelerinde bulabildi.
Oyuncuların ortalama kelime tahmin süresi ise 3 dakika 32 saniye.
TWİTTER’IN YENİ FENOMENİ
Aralarında tanıdık simaların da yer aldığı Wordle oyuncuları, Twitter üzerinden 290.000 kez skorlarını paylaştı.
ERKEN UYUMAYAN YOL ALIR
Her gece 00.00 - 01.00 saatleri arasında ortalama 100 bin oyuncu yeni kelimeyi çözüyor. Bir nevi Wordle bağımlıları yeni kelimelere sürekli olarak bekleme halinde. Oyuncuların yüzde 78’inin Wordle’a mobil cihazlardan eriştiğini düşünürsek, oyunun yeni bir uyku öncesi rutini oluşturduğunu söyleyebiliriz.
EN BAŞARILI İL KAYSERİ
Türkiye’nin en başarılı Wordle kullanıcıları Kayseri’de yaşıyor. Kayseri’yi ikinci sırada Kahramanmaraş takip ederken Wordle Türkiye podyumunu İstanbul tamamlıyor. Başkent Ankara ise yedinci sırada.
Wordle Türkçe’de en başarılı iller şu şekilde;
1-) Kayseri
2-) Kahramanmaraş
3-) İstanbul
4-) Konya
5-) Adana
6-) Samsun
7-) Ankara
8-) Denizli
9-) Eskişehir
10-) Mersin
Video Haberler
- Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı
- Hayvanlara kötü muameleye 6'şar ay hapis cezası
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
- Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Erdoğan'ın önerdiği karışımın aylık maliyeti ne kadar?
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- 20 gün kazı çalışması yapıldı
- Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- 'Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız'
- 'Olayı yakından takip ediyoruz'
- 'Kazanın dibini sıyırma teklifi'
- Alev Aydın ve sevgilisi Halsey Oscar'a damgasını vurdu
- Nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor
- Erkan Baş: 'KDV'yi değil, Saray'dakini indireceksin!'
- Güzelliği ile dikkat çeken Merve Boluğur'un yaşam öyküsü
- Demir çelik fabrikasında sular durulmuyor