Elon Musk'ın sosyal medya platformu X (Twitter), 16 Şubat 2026 günü erişim sorunuyla gündemde. Peki, X (Twitter) çöktü mü? 16 Şubat 2026 X neden açılmıyor?

X ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede kullanıcılardan yoğun rapor geldiği görülüyor.

İddiaya göre, bazı X kullanıcıları, akışta "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası aldıklarını rapor ediyor.