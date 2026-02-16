Elon Musk'ın sosyal medya platformu X (Twitter), 16 Şubat 2026 günü erişim sorunuyla gündemde. Peki, X (Twitter) çöktü mü? 16 Şubat 2026 X neden açılmıyor?
X ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede kullanıcılardan yoğun rapor geldiği görülüyor.
İddiaya göre, bazı X kullanıcıları, akışta "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası aldıklarını rapor ediyor.