Yayınlanma: 19.03.2025 - 08:57

Güncelleme: 19.03.2025 - 08:57

Sabah saatlerinde yaşanan erişim problemleri sonrası "X çöktü mü?", "Instagram neden açılmıyor?", "Sosyal medyada erişim engeli mi var?" gibi sorgular arama motorlarında en çok arananlar arasına girdi. Peki, X ve Instagram'a neden erişilemiyor? X (Twitter) ve Instagram ne zaman açılacak?

X VE INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

İddialara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlantılı Medya A.Ş. hakkında başlatılan operasyon kapsamında bazı sosyal medya içeriklerinin yayılmasını sınırlamak amacıyla bant genişliği daraltıldı.

Operasyon çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararları alındı. Çok sayıda yazar, gazeteci, siyasi isim hakkında üst üste gözaltı ve arama kararları haberleri gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyadaki erişim problemlerinin ne kadar süreceği ve resmi bir kısıtlama kararı olup olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Kullanıcılar, gelişmeleri alternatif kaynaklardan takip etmeye çalışıyor.