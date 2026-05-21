Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında Oyuncu Yağmur Ünal gözaltına alındı. Peki, Yağmur Ünal kimdir? Yağmur Ünal kaç yaşında, nereli? Yağmur Ünal hakkında neden gözaltı kararı verildi?

YAĞMUR ÜNAL KİMDİR?

21 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası tiyatrocu Cihan Ünal, annesi sinema oyuncusu Türkan Şoray’dır. İlk ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Liseyi İsviçre’de okudu. Sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.Yağmur Ünal, Yasemin Arslan isimli bir arkadaşıyla beraber Tokyo Medya isimli bir yapım şirketi kurdu. İlk olarak da 1 Temmuz 2013 tarihinde Star TV’de yayınlanmaya başlayan “Çılgın Teyzeler” adlı yarışma programının yapımcılığını üstlendi. 8 hafta, 40 bölüm süren yarışma 23 Ağustos 2013 tarihinde bitti. Haziran 2015 ayında Muğla’nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senayosunu Onur Ünlü’nün yazdığı ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini annesi Türkan Şoray yapmıştır.

YAĞMUR ÜNAL HAKKINDA NEDEN GÖZALTIN KARARI VERİLDİ?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital mataryeller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiş ve operasyon yapılması talimatı alınmıştır.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21.05.2026 Perşembe günü saat:07:00’dan itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere (25) adreste (25) şüpheliye yönelik olarak arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir."