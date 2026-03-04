İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İran'ın başkenti Tahran'a yönelik onuncu saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. IDF açıklamasında, "Hava Kuvvetleri şu anda Tahran'daki İran terör rejiminin altyapısına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı" ifadeleri kullanıldı. Peki, Yak-130 uçağı nedir? Yak-130 uçağı özellikleri neler?

YAK-130 UÇAĞI NEDİR?

Yakovlev Yak-130, Yakovlev ve Aermacchi tarafından başlangıçta "Yak/AEM-130" olarak geliştirilen, ses altı hızda uçan, iki koltuklu, gelişmiş bir jet eğitim uçağı ve hafif savaş uçağıdır. 2002 yılında Rus hükümetinin eğitim uçağı ihalesini kazandı ve 2010 yılında Rus Hava Kuvvetleri'nde hizmete girdi.

YAK-130 UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Yak-130, Rus dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarının özelliklerini taklit edebilen gelişmiş bir pilot eğitim uçağıdır. Bu, 1553 Veri Yolu ile uyumlu açık mimarili dijital aviyonik, tam dijital cam kokpit , dört kanallı dijital fly-by-wire sistemi (FBWS) ve eğitmen kontrollü ve değişken FBWS kullanım özellikleri ve gömülü simülasyon sayesinde mümkün olmaktadır . Yüksek doğrulukta navigasyon ve hassas hedefleme için atalet referans sistemini (IRS) güncelleyen çift GPS / GLONASS alıcılı bir baş üstü ekranı (HUD) ve kaska monte edilmiş bir nişan alma sistemi (HMSS) bulunmaktadır.

Uçak, hafif saldırı ve keşif görevlerini yerine getirebilmektedir. Güdümlü ve güdümsüz silahlar, yardımcı yakıt tankları ve elektronik podlardan oluşan 3.000 kilogram (6.600 pound) ağırlığında bir muharebe yükü taşıyabilir.