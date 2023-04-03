Yalı Çapkını oyuncularından RTÜK'ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'ne destek

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları, RTÜK'ün bazı sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon lira idare para cezası verdiği Kızılcık Şerbeti dizisine destek verdi. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve dizinin yönetmeni, rakip dizi için art arda paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:28
Yalı Çapkını oyuncularından RTÜK'ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'ne destek
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RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki kadına şiddet ve zorla evlendirme sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verdi. Kararın gündem olmasıyla binlerce kullanıcı "rtükkızılcıkşerbetinedokunma" etiketini Twitter'da trend yaparak diziye destek oldu. 

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından da Kızılcık Şerbeti'ne destek oldu.

"SANSÜRE KARŞIYIZ"

Dizinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Instagram hesaplarından "rtükkızılcıkşerbetinedokunma" etiketini paylaşırken; Beril Pozam da "Sansürün her türlüsüne karşıyız" ifadelerini kullandı. 

Yalı Çapkını dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin ise en büyük rakibi diziye destek olarak "Sansüre karşıyız derken, yayın durdurma cezası barbarlıktır. Kabul edilemez" ifadelerini kullandı.


Yalı Çapkını dizi RTÜK kızılcık şerbeti

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