Oyuncu Levent Üzümcü'den RTÜK'e tepki: 'Partizanca yönetiliyor'

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

Oyuncu Emre Kınay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK’ün tüm dizi yapımcılarına uyarı gönderdiğini, ramazan ayı dolayısıyla dizilerde yeme içme sahnelerine yasak getirildiğini öne sürdü. Ardından RTÜK iddiaları yalanladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabı üzerinden, “Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır. RTÜK’ün yapımcılara ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir” dedi.

‘KİMSE ŞAŞIRMAZ’

İddiaların ardından Cumhuriyet’e konuşan oyuncu Levent Üzümcü ise “Uzun zamandır televizyon dizilerinde oynamıyorum bununla ilgili fikrim yok. Ancak böyle bir şey yapılırsa hiç kimse şaşmaz. RTÜK’ün partizanca yöneltildiği zaten aşikâr. Son bir buçuk ayları kaldı sefasını sürsünler. Bunun hesabını sorabileceğimiz bir merci de kalmadı Türkiye’de. RTÜK’ün bu zamana kadar yaptıklarına bakılırsa şaşırmamak lazım yaptılarsa da. Yalanlıyorlarsa da yalan söylüyorlardır. İşleri halka dezenformasyon yapmak. İşleri programları engellemek” ifadelerini kullandı.